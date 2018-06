Il lametino Gigliotti a Mi manda Rai 3

Condividi

Giovedì 14 giugno, alle ore 10.00, alla trasmissione “Mi manda Rai 3”, condotta da Salvo Sottile, prenderà parte il commercialista lametino dott. Antonio Gigliotti in qualità di esperto fiscale che interverrà parlando della prossima scadenza dell’Imu e della Tasi.

Per il Presidente dell’Odcec lametino, Massimiliano Canzoniere, “per me e per tutti gli iscritti all’Odcec, è motivo di grande orgoglio poter essere rappresentati dal dr. Gigliotti, ormai da anni impegnato in attività di formazione che lo hanno portato in tantissime occasioni a rappresentare la nostra terra su tutto il territorio nazionale”.

Gigliotti, oltre che affermato dottore commercialista, è anche direttore di una importante testata giornalistica online del settore, Fiscal Focus, ormai ben radicata in tutta la nazione.

La sua esperienza e preparazione lo vede spesso coinvolto in diverse e periodiche trasmissioni televisive non solo in Rai (Unomattia, Tg2insieme, Tg3) ma anche sui Canali Mediaset (Tg5), diventando un vero e proprio punto di riferimento nel caos fiscale a cui siamo ormai abituati.

Il presidente Canzoniere ha definito Gigliotti la “punta di diamante della Categoria, non solo lametina e calabrese ma a livello nazionale. Gigliotti, dalle mille risorse, è anche uno sportivo e ultimamente partecipa a diverse gare di nuoto con la locale Società Arvalia, con la Squadra Master, portando a casa anche in questo settore importanti soddisfazioni. È l’esempio calzante della locuzione latina ‘Mens sana in corpore sano’”.