Il Cif di Cosenza promuove seminario operatore ascolto vittime di violenza

Condividi

Il CIF di Cosenza, Centro Italiano Femminile sin dal 1945 svolge un’azione di presenza e di partecipazione in ogni ambito sociale e istituzionale, perseguendo l’obiettivo di promuovere la tutela, l’affermazione e lo sviluppo della personalità femminile, portavoce con enti e istituzioni delle problematiche e dei fenomeni che riguardano la donna e opera con una presenza attenta e vigile mirando principalmente alla prevenzione. E proprio l’esigenza e la richiesta sempre più pressante da parte dei territori e delle comunità di presenze formate e specializzate a rispondere all’emergenza di fenomeni come la violenza di genere e il femminicidio, che ha inteso organizzare un SEMINARIO TEORICO PRATICO OPERATORE ASCOLTO VITTIME DI VIOLENZA. In programma per martedì 12 giugno dalle ore 9.30/19.00 presso la Sala Conferenze della Confcommercio di Cosenza in Via Alimena 14, ha visto l’adesione di molte realtà del mondo dell’associazionismo e di enti e istituzioni. Saranno presi in esame diversi aspetti e punti per una conoscenza ampia e dettagliata dei fenomeni dello Stalking – Femminicidio – Violenza Domestica, attraverso la relazione di un parterre illustre, esperti e professionisti della materia, avvocati, tutti impegnati in prima linea, che hanno aderito all’iniziativa in forma di volontariato. Tra le finalità l’informazionee la sensibilizzazione della collettività nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte i soggetti territoriali coinvolti; prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere, domestica e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore.

L’iscrizione al seminario è gratuito ed aperto a tutti, inoltre è stato accreditato come evento formativo per Avvocati, Assistenti sociali e Medici Di Medicina Generale (MMG), Psichiatria, Psicoterapia, Medicina Legale, Neurologia, Medici Chirurghi di accettazione e Urgenza, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e Farmacisti Territoriali ed Ospedalieri.