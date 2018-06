Il bassista calabrese Bruno Cucè nuovo endorser Ibanez

Condividi

Bruno Cucè, uno dei più importanti maestri di basso in Calabria, diventa endorser del prestigioso marchio di strumenti musicali Ibanez, da anni punto di riferimento assoluto di fuoriclasse come Pat Metheny, George Benson, Joe Satriani e Steve Vai.

Diplomatosi nel 2015 al CPM (Centro Professione Musica) di Franco Mussida a Milano, sotto la guida del maestro Dino D’Autorio, Cucè ritorna a Maida (CZ), suo paese natale, e avvia un circuito di scuole per tutta la Calabria, affiliandosi alla MMI (Modern Music Institute) di Alex Stornello, coordinata per la sezione di basso da Giorgio Terenziani.

In questi anni ha suonato con mostri sacri della storia della musica rock come Paul Gilbert e Robben Ford, mentre con la sua band, i Quantum Leap, ha aperto i live di artisti del calibro di Mark Boals, Michael Lee Firkins, Paul Warren e Goblin.

Cucè ha inoltre collaborato, con lezioni podcast online, con BassBay di Giorgio Terenziani, e con l’importante rivista GuitarClub, dove è autore di una sua rubrica didattica intitolata “Groove&Solo”. Nel 2013, invece, il viaggio in India con il CPM e Franco Mussida per l’esibizione al primo memorial in onore del grande Ravi Shankar, guru del sitar e dei Beatles negli anni ’60.

Un percorso artistico invidiabile culminato nel prestigioso endorsement con Ibanez, giusto riconoscimento per chi ha sempre dimostrato l’amore per questi strumenti portando per anni con sé molti modelli diversi in giro per palchi, locali, scuole e studi di registrazione.

Cos’è un endorser

Un endorser è un soggetto che un’azienda, o un distributore che ne fa le veci, come in questo caso la Mogar Spa, individua tra i vari fruitori, dei potenziali artisti che possano dare un ritorno d’immagine e lustro a un determinato marchio.

Mogar Spa, che gestisce la distribuzione degli strumenti Ibanez in Italia ed Europa, ha trovato in Cucè uno di quei musicisti in grado di portare più in alto il marchio Ibanez in Calabria grazie ai suoi numerosi concerti in tutta la regione, alle sue collaborazioni con molti musicisti e scuole di musica, e a livello nazionale anche con i suoi video online.

Sempre più affermata, insomma, la posizione di Cucè come figura centrale del basso elettrico in Calabria.

Nei prossimi mesi, ancora più numerosi saranno i concerti e la sua attività online con tante altre novità. Per restare aggiornati basta visitare i profili social di Bruno Cucè: https://www.facebook.com/bruno.cuce /

https://www.facebook.com/fourstringsbassschool/

VIDEO

Bruno Cucè con Paul Gilbert:https://www.youtube.com/watch?v=We8YwwC9x5s

Bruno Cucè con Robben Ford: https://www.youtube.com/watch?v=EcE8_EK-xKI