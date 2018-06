Il 9 giugno Convegno Aism a Catanzaro

Condividi

Questo è il tema del Convegno Scientifico organizzato dalla sezione di Catanzaro dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per Sabato 9 Giugno, in vista della Settimana Nazionale della SM da poco conclusa. Quest’anno l’Aism festeggia il 50° anniversario dalla sua fondazione e questo evento permetterà di far conoscere ancora di più quello che l’AISM e la FISM hanno fatto in questi 50 anni e che continuano a fare per sostenere la ricerca scientifica.

Dopo i saluti e l’introduzione da parte del Presidente della Sezione Provinciale di Catanzaro, Angela Gaetano, seguirà l’intervento del vice presidente, Fiorina Folino, che parlerà del Barometro della SM, del 50° Anniversario e illustrerà il ruolo della FISM nella ricerca.

A seguire gli interventi della Dott.ssa Paola Valentino, Neurologa, Responsabile del Centro Clinico della SM presso il Policlinico Universitario del Campus di Germaneto, che illustrerà i risultati ottenuti grazie ad AISM e FISM in 50 anni di ricerca sulla Sclerosi Multipla e della Dott.ssa Stefania Barone, Neurologa del Centro Clinico della SM presso il Policlinico Universitario del Campus di Germaneto, che parlerà dello stato della terapia e aggiornerà sui nuovi farmaci.

Si tratta di un evento che permetterà di far conoscere i progressi fatti dalla ricerca scientifica sulla SM, su quanto si è avvicinata e ha cambiato la vita delle persone evidenziando lo stato della ricerca e sul suo futuro, grazie soprattutto alla solidarietà di tutti coloro che continuano a sostenerla grazie agli eventi di raccolta fondi a livello Nazionale e che gli permette proprio per questo di essere “parte attiva del cambiamento”.

Il convegno si terrà Sabato 9 Giugno alle ore 15:15 presso la sezione provinciale AISM di Catanzaro, sita a Lamezia terme in via Basilio Sposato snc.

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente la sezione allo 0968/436720 o inviare un’email a aismcatanzaro@aism.it