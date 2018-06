Il 3 luglio inaugurazione della casa comunale di Aiello Calabro

Condividi

“Siamo orgogliosi, come amministrazione, di annunciare l’inaugurazione della casa comunale di Aiello Calabro” dichiara il sindaco Franco Iacucci, nonché Presidente della Provincia di Cosenza.

“il 3 Luglio prossimo alle ore 18,00 si riaprirà lo storico palazzo del nostro municipio, restaurato in seguito a interventi di adeguamento sismico, che ci hanno permesso di rendere la casa di tutti non solo più sicura ma anche più funzionale ed accogliente.

Non è un nuovo comune ma un pezzo della nostra storia che viene restituito ai cittadini aiellesi. Il complesso fu realizzato, infatti, nel dopoguerra dopo importanti battaglie per garantire la rappresentanza democratica e il diritto all’istruzione per tutti: nello stesso periodo, infatti, furono costruite le scuole in ogni contrada perché nella visione riformista dell’epoca garantire l’istruzione ai figli dei contadini era una vittoria e un segno di grande civiltà. Il sindaco era all’epoca mio padre. Questo da all’evento di martedì prossimo un valore affettivo che è difficile descrivere.

Grazie ai fondi regionali che hanno permesso i lavori di adeguamento e ammodernamento la casa comunale è un piccolo gioiello e soprattutto, in quanto luogo di democrazia per eccellenza, sarà aperta a tutti: più funzionale e moderna, dotata di tutti i servizi tra cui il wi fii e un internet point a disposizione degli utenti in particolare dei giovani e degli studenti, per avvicinarli all’istituzione e farli sentire parte integrante di essa.

Il 3 Luglio sarà una giornata di festa per Aiello Calabro e non solo. La presenza del Presidente Oliverio sarà un’ottima occasione per parlare delle cose fatte ma anche per programmare interventi futuri per gli enti locali anche grazie al nuovo bando per i centri storici e i piccoli borghi che, come Aiello, soffrono lo spopolamento e l’impoverimento” ha concluso Iacucci.