Il 29 giugno il Convegno promosso dalla CPO del Comune di Cosenza

L’importanza della prevenzione, con particolare riferimento alle patologie urologiche, sarà al centro dell’importante convegno medico, in programma venerdì 29 giugno nella Sala “Quintieri” del Teatro “Rendano”, con inizio alle ore 10,00, e promosso dalla Commissione consiliare sanità di Palazzo dei Bruzi, presieduta dalla consigliera comunale Maria Teresa De Marco, in collaborazione con la Fondazione “Totò Morgana” che si occupa prevalentemente di solidarietà e prevenzione uro-andrologica. Tema del convegno è “Prevenire è meglio che curare” che, oltre ad uno slogan ricorrente, rappresenta un vero e proprio imperativo categorico sul quale l’iniziativa della Commissione consiliare sanità intende focalizzare l’attenzione.

Il convegno sarà introdotto dalla Presidente della Commissione consiliare sanità del Comune di Cosenza, Maria Teresa De Marco. Interverrà il Prof.Marco Serrao, Presidente della Fondazione “Totò Morgana” e responsabile dell’Unità Operativa di Urologia della Clinica “Tricarico” di Belvedere Marittimo.Il prof.Serrao si soffermerà, nella sua relazione, su tre temi di particolare importanza ed attualità: “L’inganno delle patologie prostatiche”, “Perché la donna dall’urologo” e “L’importanza della prevenzione adolescenziale”. Il convegno sarà seguito, il prossimo 13 luglio, da una giornata di screening gratuito in Piazza dei Bruzi, dalle ore 9,00 alle 18,00.

“Le istituzioni – sottolinea la Presidente della Commissione consiliare sanità Maria Teresa De Marco – hanno il dovere di diffondere la cultura della prevenzione. Ed è quello che faremo anche in questa occasione, perché è estremamente importante conoscere ed approfondire i disturbi dell’apparato urologico ai fini di una diagnosi precoce che prevenga eventuali degenerazioni. Ecco perché, in linea con quanto va promuovendo da tempo la Fondazione “Totò Morgana”, presieduta dal prof.Serrao, faremo seguire, all’iniziativa di venerdì 29 giugno, una giornata di screening gratuito programmata per il prossimo 13 luglio”.

La Fondazione “Totò Morgana”, nata nel 2016, ha lo scopo di sensibilizzare e informare soprattutto quella fascia di popolazione, rappresentata dai ragazzi fino ai 35 anni, che, specie dopo l’abolizione del servizio militare, non si sottopone, d’abitudine, ad alcun controllo specialistico di tipo urologico o andrologico, con la conseguenza di prestare il fianco all’insorgere di patologie della sfera urinaria e sessuale. Per queste ragioni la Fondazione “Totò Morgana, presieduta dal prof.Marco Serrao, organizza spesso degli incontri nelle scuole di tutta la Calabria, finalizzati non solo ad un confronto diretto con l’urologo, ma anche a dare ai ragazzi la possibilità di sottoporsi a screening gratuiti.