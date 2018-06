Il 20 giugno anche a Gioiosa Ionica si celebrerà la Giornata Mondiale del Rifugiato

Condividi

La Giornata Mondiale del Rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite, viene celebrata il 20 giugno per commemorare l’approvazione nel 1951 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Venne celebrata per la prima volta il 20 giugno 2001, nel cinquantesimo anniversario della Convenzione. Da quel momento il 20 giugno di ogni anno si prova, attraverso questa giornata, a raccontare i motivi, i percorsi, le vite di chi è rifugiato in Italia e nel Mondo.

Il 20 giugno 2018 anche il Progetto territoriale SPRAR di Gioiosa Ionica celebrerà questa giornata con un incontro sul tema dell’accoglienza che vedrà protagonisti gli amministratori locali – sia del Nord che del Sud Italia – in un confronto che consentirà di evidenziare difficoltà e buone pratiche che è possibile mettere in atto; protagonisti saranno anche i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionali ospiti di alcuni Progetti SPRAR, tra cui quelli accolti a Gioiosa Ionica, che proveranno a raccontare parte della loro esperienza e della loro vita.

In un momento storico particolarmente complesso, è nostro dovere informare ed essere informati, affinché la nostra conoscenza non sia preda di slogan e preconcetti, ma pienamente consapevole.

Per questo, il 20 giugno vi aspettiamo in Piazza Senatore Agostino a Gioiosa Ionica a partire dalle ore 18:30.