Il 12 luglio il convegno “L’ aeroporto è ancora una risorsa per Lamezia Terme”? 

“L’ aeroporto è ancora una risorsa per Lamezia Terme”?

A questa domanda tenterà di dare una risposta il Comitato 4 gennaio 2018 durante il Convegno fissato per il giorno 12 luglio p.v. alle ore 17,00 nella sala Napolitano di Via A. Perugini. Come per l’Ospedale anche per l’Aeroporto il Comitato intende assumere una posizione e proporre una profonda riflessione lontana da qualsivoglia schema ideologico o di fazione su una delle problematiche vitali per la nostra Città e per il territorio lametino. Il Comitato, pur essendo composto da persone delle più diverse estrazioni politiche e culturali, ha operato ed opera nella piena concordia e i suoi Componenti perseguono un unico comune obiettivo -servire Lamezia-. I problemi della Città sono tanti e di difficile approccio e solo con la compattezza della Comunità potremo affrontarli e tentare di risolverli. Solo con la compattezza e l’onestà intellettuale potremo energicamente respingere le tante interessate intromissioni di ben individuati ambienti ai quali preme solamente impedire che Lamezia occupi il posto di guida che le spetta nella Regione.