Gran Premio Manente 2018 vince premio It-Folk migliori festival e contest dell’anno

Il Comitato Direttivo di It-Folk, il piu’ importante circuito italiano di artisti e festival folk, ha deciso di assegnare tre premi ufficiali e tre premi speciali nell’ambito dell’Organizzazione dei Festival Folk innovativi nel territorio italiano. I premi di It-Folk per i migliori Festival e contest dell’anno: premiati Giordano Sangiorgi per la Notte del Liscio in Emilia-Romagna, Riccardo Tesi per la Quarrata Folk Festival, l’unico festival di world music nel Nord Italia, e Giuseppe Marasco per il Gran Premio Manente della Marasco Comunicazione e Calabria Sona!

I Premi saranno assegnati in occasione del prossimo MEI 2018 dal 28 al 30 settembre, è in questa circostanza che si terrà l’assemblea di It-Folk e si allestiranno una serie di iniziative, come la partecipazione al prossimo Womex 2018.

It-Folk, Italia Folk & World Festival, con il patrocinio della Rete dei Festival Media Partner Bogfolk, nasce a Cesena dall’esigenza di creare un nuovo coordinamento dei festival folk e world e dintorni italiano che nascesse dal basso, idea divenuta un realtà consolidata in poco tempo. Il termine world music ha soppiantato negli ultimi anni il termine folk o folk revival allargandone il contenuto. Sotto l’etichetta world music si riuniscono infatti esperienze musicali disparate e a volte molto lontane tra di loro ma accomunate da un legame ogni volta diverso con la tradizione e la memoria musicale, in tal senso It-Folk sta contribuendo a creare sinergie tra tutte queste diverse professionalità, un libero coordinamento nato da artisti e organizzatori di festival, con il contributo di organizzazioni e produttori che da anni collaborano per la crescita del settore “indipendente” della musica italiana!L’obiettivo è far si che il settore possa avere riconosciuta l’importanza che oggettivamente merita, nelle sedi istituzionali, sociali e culturali.

It-Folk vuole disegnare un piano di interventi e di azioni condivise per il settore, al fine di migliorare la situazione generale in cui versa questo comparto musicale.

Al Gran Premio Manenteva questo prestigioso premio e Giuseppe Marasco, ideatore dello stessoè onorato di ricevere un riconoscimento che premia il lavoro fatto in questi anni che in qualche modo dona sacralità alla strada intrapresa. Un percorso di qualità, innovazione, tradizione, originalità musicale e produzione, fatto di musica made in Sud, di band giovani, di cantautorato, non cover, di ragazzi che credono in questo percorso, è Virginia Marasco, direttrice artistica dell’evento a sottolineare come questo contest ha saputo miscelare e rendere equilibrato il binomio tra musica e regia e a divenire unico nel suo genere!

Questo riconoscimento vuole essere anche un’opportunità in più per tutte le band e i registi del Sud Italia, e viste le numerose richieste di iscrizione, molte fuori regione, lo staff della più attesa manifestazione dell’estate ha deciso di prolungare fino al 18 Giugno il termine ultimo per inviare la propria candidatura al Manente 2018. Subito dopo saranno resi noti i finalisti del Gran Premio Manente 2018.