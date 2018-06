Giuristi di vari Paesi alla Mediterranea per la Summer School internazionale

Condividi

L’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria è pronta per una nuova iniziativa di grande spessore e dai tratti spiccatamente internazionali.

Si tratta della III edizione della “Mediterranea University International Summer School on Consumer Law and Fundamental Rights”, alla quale saranno ammessi gratuitamente 40 studenti e laureati, selezionati rigorosamente su base curriculare (http://www.michr.unirc.it/2018/06/14/bando-e-domanda-di-ammissione-mediterranea-university-international-summer-school-on-consumer-law-and-fundamental-rights-iii-edition/).

Le lezioni si terranno dal 28 al 30 giugno, presso il Residence Universitario, sito in Via Roma, una struttura che da tempo ormai accoglie notevoli iniziative culturali, rivolte non solo alla comunità accademica, ma anche all’intera collettività.

L’evento è promosso dal Mediterranea International Center for Human Rights Research (http://www.michr.unirc.it/), diretto dal prof. Angelo Viglianisi Ferraro, con il sostegno del DIGIEC e del Master internazionale in Diritto Privato Europeo, nonché con la collaborazione di 10 prestigiose Università europee e sudamericane (Universidad de Zaragoza, Spain; Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Mexico; University of Silesia, Poland; Universidad Autónoma de Madrid, Spain; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain; Friycz Modrzewsky Krakow University, Poland; Universidad Europea de Madrid, Spain; Instituto Politécnico de Beja, Portugal; Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil; Universidad de la República, Uruguay).

Allo scopo di consentire a tutti i partecipanti di prendere parte attivamente alle lezioni frontali della Summer School, è previsto un utile servizio di traduzione, curato da alcuni giovani collaboratori del Centro.

Ancora una volta l’Università Mediterranea, anche grazie ad iniziative come questa ed all’incessante lavoro di internazionalizzazione del MICHR, si conferma un Ateneo in continua crescita, desideroso di volgere lo sguardo e l’attenzione verso tematiche di ampio respiro, le quali creano l’occasione per porre in essere importanti e necessarie riflessioni di natura comparatistica.

L’Università reggina prosegue così nel suo incessante impegno a tessere importanti e pregiate relazioni con giuristi provenienti da ogni parte del mondo, al fine di migliorare sempre di più il percorso di eccellenza intrapreso; un’eccellenza suggellata recentemente, per il Dipartimento di Giurisprudenza ed economia, dall’Agenzia di valutazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

(dott. Alisia Callà, già corsista del Master internazionale in diritto privato europeo).