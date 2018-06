Girifalco (CZ) – L’ultimo appuntamento delle “Letture di Primavera”

Condividi

Si terrà il 7 giugno alle ore 10 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo in via de Amicis l’ultimo appuntamento delle “Letture di Primavera”, la rassegna culturale promossa dall’Amministrazione Comunale su input dell’assessore alla Cultura, Elisabetta Sestito. Protagonista dell’iniziativa sarà Manuel Sirianni con il suo libro “Il bambino Irraggiungibile”. I lavori, moderati dalla giornalista Teresa Pittelli, saranno aperti dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Girifalco – Cortale, Margherita Primavera e dal sindaco Pietrantonio Cristofaro. Introdurrà i lavori l’assessore alla Cultura, Elisabetta Sestito; interverrà il consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione, Concetta Piccione. Con l’autore Manuel Sirianni, interverranno Oceania Paone, Riccarda Alcaro e Paolo Rosi. L’iniziativa sarà allietata dalla voce di Giuseppe Bertolotti, il bimbo fenomeno che ha cantato con Ermal Meta.

L’assessore alla Cultura ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa sottolineando il perché si è voluto concludere la rassegna in una location così speciale, qual è la scuola. “Il libro di Manuel Sirianni – ha detto – è un libro diverso dagli altri. E’ la storia di un ragazzo speciale che tocca il cuore facendone vibrare, profondamente, le corde. Il racconto di emozioni, sentimenti, sogni e desideri di un giovane ragazzo non poteva, quindi, che avvenire nel luogo in cui emozioni, sentimenti, sogni e desideri maturano diventando elementi fondanti della vita di ciascuno: la scuola. Sono certa che l’iniziativa del 7 giugno lascerà nel cuore dei nostri ragazzi un segno profondo. Facendo vivere loro un incontro magico, ricco di emozioni”.