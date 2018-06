Gaetano Campolo lancia un format politico “Movimento degli Italiani”

Condividi

Gaetano Campolo, giovane imprenditore, pioniere del Ristorante in Casa in Italia, lancia un format politico “Movimento degli Italiani”

Il format attivo principalmente sui social in meno di due settimane ha raggiunto 300 mila persone raccogliendo grande consenso

Movimento degli Italiani nasce come blog politico prima del 30 maggio 2018 data in cui è stata ufficializzata sulla pagina facebook nata il 29 maggio 2018 la nascita e la volontà di creare un Movimento con sviluppo sul territorio partendo dalla Calabria

Il movimento degli italiani nei primi 5 anni seguirà l’unico obiettivo cioè “Valorizziamo le Regioni”

Il format partirà dalla Calabria, dove in occasione delle Regionali Calabria 2019, saranno selezionate 20 persone tra:

Reggio Calabria

Vibo Valentia

Lamezia Terme

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Otto delle persone selezionate andranno a ricoprire il ruolo di Dirigente di Commissione mentre 12 saranno i delegati provinciali.

Il format, secondo Gaetano Campolo, sarà subito testato in Calabria nel 2019 in occasione delle elezioni di fatti da Settembre inzieremo il tour in Calabria ed entro novembre 2018 sarà riunito il primo direttivo regionale, dopo le elezioni regionali calabria 2019 inizieremo a formare il direttivo in tutte le Regioni italiane. Il 18 giugno ore 15 è prevista la prima ed unica diretta Facebook da parte del Fondatore Gaetano Campolo dove spieghera come partecipare e perche partecipare al Movimento degli Italiani. Il sito è online ma da settembre sarà presentata la piattaforma scaricabile anche tramite App, oltre che il Logo Ufficiale del Movimento.