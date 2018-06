Festival “Ruggero Leoncavallo”:direzione artistica affidata al Maestro Filippo Arlia

Condividi

Recuperare per intero il carattere di un importante appuntamento internazionale, celebrare un compositore ancora da valorizzare e rivalutare, offrire una consolidata vetrina ai tantissimi talenti e rendere la lirica, il vero emblema della città di Montalto Uffugo, sono tra gli obiettivi dell’edizione 2018 del Festival Leoncavallo.

E risponde a questa logica la scelta di affidare la direzione artistica, al maestro Filippo Arlia, il direttore di Conservatorio più giovane d’Italia con l’obiettivo dichiarato di voler diffondere il “verbo” della musica classica e capace, soprattutto, di creare una sintonia forte con il pubblico.

Il suo talento e la sua preparazione, i suoi trascorsi ed il suo percorso artistico in ascesa saranno il valore aggiunto del Festival dedicato al grande compositore, che legò il suo nome all’opera del debutto, Pagliacci.

“Sono già a lavoro per contribuire a rafforzare l’immagine già positiva di un Festival, potenzialmente in grado di dimostrare carattere e prestigio a livello nazionale ed internazionale.

La musica classica sta crescendo anche nella considerazione e nell’interesse dei calabresi ed è dunque imperativo impegnarsi in un’offerta dallo straordinario respiro musicale, in un appuntamento imperdibile per gli amanti della lirica.

Di sicuro non mancherà un’opera di Ruggero Leoncavallo che ha ricevuto attenzioni da direttori d’orchestra della statura di Karajan, Prêtre e Muti.

Ringrazio l’amministrazione comunale di Montalto Uffugo ed il sindaco Pietro Caracciolo, anche per l’occasione riservata ai giovani promettenti; il regolamento e la scheda d’iscrizione per partecipare al concorso sono sul sito www.leoncavallofestival.com”