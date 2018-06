Estate cauloniese, all’auditorium l’Ars Choralis di Woodstock

Condividi

E’ tutto pronto all’auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino” di Caulonia Marina per il concerto dell’Ars Choralis di Woodstock, inserito nel cartellone delle manifestazioni estiva.

Per l’ensamble americano, diretto da Barbara Pickhardt, si tratta dell’unica data in Calabria. Il coro è famoso per il suo repertorio innovativo, che mescola la musica corale e il linguaggio orale in una singolare espressione artistica. Ars Choralis è stato premiato come eccellenza artistica e per il suo contributo alla comunità tramite concerti che offrono ristoro e speranza per aiutare la gente in tempi di crisi e disastri naturali.

Insieme a loro il sul palco il Magna Grecia Flute Choir, diretto dal maestro Sebastiano Valentino. L’evento è organizzato dall’associazione musicale culturale Magna Grecia Flute Choir, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Caterina Belcastro. L’appuntamento è per sabato 30 giugno alle 19 (ingresso libero).