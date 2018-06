Domenica 17 giugno Prometeus inaugura l’ingresso della Tonnara di Palmi

Condividi

Un’importante opera dell’Associazione guidata dal presidente Saverio Petitto abbellirà il borgo marinaro della città con opere artistiche di grande pregio

L’Associazione Prometeusha portato a termine un importante intervento, nell’ambito del progetto finalizzato al decoro urbano, che darà un nuovo volto all’entrata del lungomare dellaTonnara di Palmi.

L’ingresso del borgo marinaro sarà infatti riqualificatoe trasformato in un vero e proprio museo della ceramica all’aperto grazie all’ambizioso progetto dell’Associazione guidata dal Presidente Saverio Petitto.

La rotonda esistente sarà abbellita e impreziosita con l’installazione di pannelli in ceramica, e la collocazione di cinque pannelli decorativi in ceramica artistica realizzati da maestri ceramisti di diverse regioni italiane.

L’appuntamento per l’inaugurazione del nuovo ingresso della Tonnara di Palmi è per Domenica 17 giugno alleore 18.30quando si potranno ammirare le opere d’arte di maestri ceramisti che hanno contribuito, con i loro preziosi lavori, a rendere unico un punto importante della città di Palmi.

All’evento interverranno, tra gli altri, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, il sindaco di Seminara Carmelo Antonio Arfusoe il consigliere della Città metropolitana di Reggio Calabria, Fabio Scionti, alla presenza delle autorità militari e religiose del territorio. A suggello della serata di inaugurazione, è prevista l’esibizione delle ginnaste della pluripremiata Associazione sportiva “Kolbe”.

Diversi artisti hanno contribuito alla realizzazione delle opere che saranno esposte, il pittore di scuola fiorentina Antonio Cerra, i maestri ceramisti Giovanni Senatoredi Vietri sul Mare (Salerno), Caracò e Giordanodi Santo Stefano di Camastra (Messina), Beppe Petruccidi Pesaro, Enzo Ferrarodi Seminara e Mimmo Tripodidi Palmi.

Si tratta di opere d’arte, dunque, caratterizzate da un’intensa energia decorativa, raffigurazioni originali, profonde, vive e luminose, in grado di impreziosire l’entrata della Tonnara: il mare, i fondali, i miti e le leggende, una tavolozza delle tinte più accese della natura e le atmosfere delle antiche tradizioni popolari.

L’importante contributo in termini di abbellimento e di decoro urbano è stato contemplato nell’ambito dei progetti attivati con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ranuccio, attraverso la piattaforma “Palmi Condivisa”. C’è stata un’importante collaborazione con il Comune di Palmi, presente in termini di supporto istituzionale, oltre all’adempimento dei necessari passaggi burocratici.

«Il cammino che ci ha portato alla realizzazione di questo progetto ha un grande significato sociale – afferma il presidente Saverio Petitto – perché vengono valorizzate zone importanti della città di Palmi, distanti dal centro cittadino e per troppo tempo trascurate ma che sono invece emblema di una terra ricca di bellezza».

L’intervento della Tonnara rientra in un lungo percorso iniziato dieci anni fa dall’Associazione Onlus Prometeus, un percorso all’insegna di valori sani quali la promozione della cultura, della legalità e della bellezza, attraverso atti di grande generosità non solo nei confronti della Città di Palmi e in contesti di supporto sociale.

Il presidente Petitto e il valoroso gruppo di soci – tra cui si è distinto, anche in questa occasione, per il grande impegno Nino Genovese – hanno realizzato con grande tenacia, in oltre dieci anni di attività, opere di riqualificazione, progetti di carattere sociale, didattico e ludico e numerose iniziative benefiche utili alla comunità e al territorio che resteranno nella storia.