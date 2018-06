Dieni: “Ecco perché voterò la fiducia”

Condividi

Voterò la fiducia a questo governo. Lo farò perché la Calabria ha il diritto di cambiare il proprio destino e di guardare al futuro come mai ha fatto prima. Voterò la fiducia a questo governo perché amo la Calabria e so che in tutti questi anni è stata tradita, abbandonata.

La Calabria è stata emarginata: i governi precedenti, quelli dei grandi inciuci, degli interessi inconfessabili, delle lobby al potere, l’hanno trasformata in una periferia dell’impero abitata da cittadini di serie B, cittadini considerati brutti, sporchi, cattivi e perfino pericolosi.

Io voterò la fiducia a questo governo perché è l’unico in grado di ridare speranza a una terra depredata, umiliata, sospinta verso un’arretratezza strutturale e sociale che fa gli interessi delle aree più ricche del Paese. Cosa sarebbe diventata la Calabria se solo i governi che si sono susseguiti nel corso dei decenni le avessero dato la possibilità di mettere a frutto le sue infinite risorse, le sue stupefacenti ricchezze paesaggistiche, la sua millenaria cultura, le sue potenzialità turistiche?

Voterò la fiducia a questo governo, con convinzione ed entusiasmo. Lo farò perché solo questo nuovo esecutivo, retto dalle vere forze del cambiamento, ha in sé le qualità per rimettere in moto le energie avvizzite e i desideri repressi di un popolo, quello calabrese, che vuole tornare a essere parte integrante di un’Italia più giusta, solidale, moderna, europea.

Voterò la fiducia a questo governo perché voglio una sanità a misura di cittadino, in grado di fornire tutti i servizi essenziali agli stessi standard di qualità delle altre regioni del Paese.

Voterò la fiducia a questo governo perché credo che non ci possa essere vero sviluppo senza una seria politica di investimenti pubblici sulle infrastrutture e sul sistema della mobilità regionale.

Voterò la fiducia a questo governo per dire basta alle littorine che attraversano la fascia jonica calabrese e dire sì ai treni moderni, a un sistema aeroportuale finalmente efficiente, a una rete stradale funzionale che garantisca la sicurezza dei viaggiatori.

Voterò la fiducia a questo governo perché ha un piano ambizioso per il lavoro e perché approverà misure rivoluzionarie affinché sia garantito un reddito a tutti quei cittadini che un lavoro non riescono a trovarlo.

Voterò la fiducia a questo governo perché incarna il bisogno di rinnovamento chiesto a gran voce dalla maggioranza degli italiani.

Darò il mio voto favorevole perché questo nostro grande Paese non ha altra scelta, perché la Calabria, la nostra Calabria, non può più aspettare.

Voterò la fiducia, senza esitazioni o ripensamenti. Siamo felici di iniziare questa nuova avventura. Ora si fa davvero sul serio. E io ho fiducia.

Federica Dieni

Deputata del Movimento 5 Stelle