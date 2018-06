Diamante (CS) – Due serate all’insegna del teatro per sorridere e riflettere

Condividi

Due serate a Diamante all’insegna del teatro che fa sorridere e allo stesso tempo riflettere: l’Associazione Culturale gli In-Stabili presenta, infatti, la commedia “Casa Arcobaleno, Una giornata particolare”. Il doppio appuntamento, con ingresso libero è per Venerdì 1 giugno e Sabato 2, giugno ore 21,00, al Dac Ponte delle Arti e delle Culture. L’iniziativa ha il patrocino dell’Assessorato alla Cultura e della Pro Loco di Diamante. La regia della pièce è di Mimma Magurno, assistente alla Regia è Enzo Ritondale. Interpreti in ordine di apparizione: Francesco Gallotti, Enzo Ritondale,Armando Grosso, Maria Maniscalco; Mimma Magurno, Alessandro Ritondale, Pietro Crusco, Josephine D’Amante, Giovanni Amoroso, Franco Bruno. Come si legge nelle note di regia: “la commedia sviluppa, in tono leggero, il tema della solitudine delle persone anziane, spesso costrette a passare gli ultimi anni della loro vita nelle case di riposo. Il protagonista, Gioacchino, vecchio arzillo e pieno di vitalità, rinchiuso in quella casa dai figli che non hanno tempo per curarsi di lui, organizza un piano fantasioso per uscirne. Nelle case di riposo, lui dice, i vecchi perdono la loro identità, indossano tutti la stessa maschera, triste,cupa. Le case di riposo sono tombe, piene di scheletri viventi! E invece lui ha in mente di realizzare ,con i risparmi di una vita, una Casa Arcobaleno, dove i vecchi possano condurre una vita confortata dai colori dell’allegria. Perchè” la vecchiaia non deve diventare un carcere a vita”.