D’Ascoli (FI): “Il Sen. Siclari darà una svolta alla sanità in Calabria”

“Il Presidente Berlusconi e il ns partito hanno fatto un’ottima scelta nell’identificazione del Sen. Marco Siclari, nel ruolo di Capogruppo in Commissione igiene e sanità al Senato, pertanto accogliamo con grande felicità la prestigiosa nomina e gli inviamo un caloroso augurio di buon lavoro”.

Ad affermarlo è il Dott. Giuseppe D’Ascoli, consigliere comunale di Forza Italia di Reggio Calabria.

Conclude D’Ascoli: “Certi del supporto del Sen. Siclari che ha esperienza in materia sanitaria, avremo certamente un valido interlocutore nella massima rappresentanza della salute in Italia, per garantire il sacrosanto diritto alla salute dei calabresi. Adesso occorre mandare il Commissario Scura a casa, perché ha oscurato e distrutto la sanità in Calabria”.