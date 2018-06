Da Molochio (RC) a Pechino “The Sustainable EurAsiatic Tour”

Condividi

Dopo il successo del The Sustainable European Tour: da Istanbul a Parigi, Giovanni Franco ha deciso di proseguire la sua campagna di sensibilizzazione ambientale espandendo i confini del progetto. Per questa ragione si appresta a lanciare il suo ultimo progetto: “The Sustainable EurAsiatic Tour: da Milano a Pechino”

Un viaggio che lo porterà da Milano fino a Pechino, impiegando solo mezzi sostenibili (autobus, bici, treno, auto elettriche etc.).

Perché Milano e Pechino? Perché rappresentano due delle città più inquinate al mondo. Per essere completamente green, fisserà un limite di emissioni CO2 da non superare, calcolando le emissioni di tutti i mezzi di trasporto che impiegherà durante il percorso. Inoltre, nelle città in cui sosterà andrà a documentare le soluzioni adottate, dalle stesse città, con il fine di combattere il riscaldamento globale. Tutto il tour sarà documentato sul suo blog GiovFranco.com tramite un diario di viaggio, e sui i suoi social (@giovfranco) tramite foto e video.

Al termine del tour, saranno prodotti un documentario ed un libro fotografico, in cui sarà raccontata questa esperienza fantastica.

L’obiettivo di Giovanni e del suo Tour è di promuovere le forme di viaggio sostenibili oltre che documentare le bellezze incontrate nel corso del viaggio, con la finalità di creare una campagna di sensibilizzazione ambientale.

Il tour partirà da Molochio (RC) il 23 luglio 2018 con un segmento introduttivo per testare e sistemare tutte le procedure. La destinazione di questa parte introduttiva sarà Milano, da dove il tour inizierà ufficialmente per poi passare da:

1. Vienna

2. Praga

3. Berlino

4. Varsavia

5. Riga

6. Tallin

7. San Pietroburgo

8. Mosca

9. Mongolia

10. Cina e Pechino

Più di 9000 km da percorrere, attraversando più di 10 paesi in 10 tappe diverse, passando da grandi metropoli a foreste imponenti e deserti. 50 giorni di avventura, viaggi e sostenibilità.

Il tour partirà da Molochio (RC) il 23 Luglio per poi iniziare ufficialmente a Milano il 26 di Luglio e concludersi a Pechino il 12 di settembre.