Cutro (Kr)- Bausone: “Malena benvenuta in Calabria”

Condividi

Sono contenta che la mia (purtroppo ex) compagna di Partito, Filomena Mastromarino, “Malena”, sia la madrina della sesta edizione “Sex in Sud”, l’iniziativa nazionale itinerante che si sta tenendo in questi giorni a Steccato di Cutro.

Un’occasione, questa, per trafiggere il muro di un moralismo pubblicamente decantato in ambienti anche politici dove c’è chi ritiene di essere il detentore monopolistico dell’etica e delle condotte private, ma che, come sappiamo, ha ben poco seguito e riscontro nella realtà pratica di ogni giorno.

Prescindendo delle preferenze individuali e in maniera scevra da qualsivoglia preconcetto, non si può non cogliere con favore un’attività, come quella dell’associazione itinerante “Gustose Trasgressioni”, che porta quest’anno nel territorio crotonese una nuova frontiera del turismo, il “turismo libertino” che attira, ed è un dato inequivocabile, una clientela proveniente da tutta Italia di fascia medio-alta con una capacità di spesa non irrilevante, sempre nel solenne rispetto di legge, regole e privacy.

Nulla di pubblicamente osceno, insomma, ma una chiara occasione per creare notevole indotto.

Già a febbraio l’associazione aveva organizzato “SexInNord” in Trentino Alto Adige con un ottimo riscontro in termini economici e di partecipazione.

La partecipazione di Filomena-Malena è importante non solo in quanto fiore all’occhiello di questa privata kermesse per motivi estetici e professionali, ma perchè è un po’ il simbolo contemporaneo di una passione politica veramente libertaria.

La libertà va a braccetto con la consapevolezza e la Mastromarino, da dirigente Pd di Gioia del Colle, così come da delegata in assemblea nazionale Pd (eletta a Bari insieme a Michele Emiliano con la mozione Renzi nel 2013) ha più riprese ha mostrato di averne ed è stata contro tutto e tutti, anche di chi la riteneva scomoda ed una presenza inopportuna nel nostro Partito.

E da donna altrettanto scomoda (seppur per diversi motivi), non posso che dare a Malena il benvenuto in Calabria!

Alessia Bausone – Attivista Pd per i diritti civili