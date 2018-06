Crotone – Percorso di Dottrina sociale della Chiesa

Condividi

Il Movimento Vivere In organizza, in collaborazione con la Parrocchia SS Cosma e Damiano, l’incontro sul tema: Lavoro e Corresponsabilità sociale alla luce dell’enciclica Laborem Exercens di Giovanni Paolo II.

L’incontro, che vedrà dialogare la giornalista Angela De Lorenzo e Antonino Leo, responsabile di Vivere In a Crotone, vuole essere un momento di riflessione per riscoprire e promuovere il lavoro nell’attuale contesto sociale.

Con questo incontro Vivere In propone una rilettura della Laborem Exercens al fine di riflettere insieme su ciò che il lavoro rappresenta per l’uomo e per la società del mondo di oggi per essere, con sempre maggiore consapevolezza, laici protagonisti nella città degli uomini.

È importante riscoprire il lavoro come bene fondamentale dell’uomo e come modalità attraverso la quale l’uomo partecipa alla costruzione del benessere sociale, per comprendere quale deve essere il volto della nostra presenza nel contesto sociale del nostro territorio, con le sue esigenze e difficoltà.

Invitiamo tutti coloro che vogliono essere non più spettatori passivi, ma piuttosto attori della storia personale e del territorio e che vogliono dedicarsi al servizio del bene comune, a partecipare al dibattito su un tema che riguarda ogni famiglia ed ogni individuo.