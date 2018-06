Crotone – Nuovi approcci terapeutici nella gestione del diabete di tipo 2

Condividi

Il Diabete mellito rappresenta una sfida per le persone che ne sono affette e devono essere protagoniste della cura, per i medici che devono diagnosticarlo e monitorarlo, per gli amministratori che devono poter garantire l’accesso alle cure migliori e all’innovazione nel rispetto della sostenibilità e dei principi di equità e uguaglianza. Tutti i dati riportati dalla letteratura mondiale indicano che il Diabete Mellito è una patologia costosa, sia dal punto di vista sanitario che sociale e che si possono realizzare risparmi riducendo i costi causati dalle complicanze del Diabete Mellito attraverso un trattamento attento ed efficace della malattia. Il Diabete richiede un approccio multidisciplinare e multi professionale basato su interazioni virtuose e sinergie vere fra team specialistici e medici di famiglia.

Obiettivo del corso è quello di fare il punto sulla gestione integrata del paziente diabetico, facendo presente come le diverse opzioni terapeutiche possano rispondere ai bisogni sia dei medici che dei pazienti.

L’evento è rivolto a Medici delle seguenti discipline: Endocrinologia – Malattie Metaboliche e Diabetologia – Cardiologia – Nefrologia – Medicina Interna – Medicina generale (medicina di famiglia) – Continuità assistenziale – Geriatria – medicina e chir. di accettazione e urgenza – oftalmologia – chirurgia vascolare – dermatologia – scienza dell’alimentazione ed infermieri.