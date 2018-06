Crotone – La preoccupazione del Comitato Cittadino Aeroporto

Condividi

“L’aeroporto quale ha i giorni contati e nessuno ne parla! Non capiamo tutto questo silenzio istituzionale e civile sul futuro, ormai prossimo, dell’unica infrastruttura che ci collega al mondo!

Inutile cercare per noi di contattare il Sindaco, ed al tempo stesso Presidente della provincia di Crotone il Prefetto tutto tempo perso nessuno tranquillizza e risponde ai cittadini con atti concreti dimostrando che l’aeroporto non venga chiuso di nuovo!!!

Un abbandono reale che noi cittadini viviamo sulla nostra pelle! Sono inutili gli appelli delle istituzioni sulla legalità e sull’onestà se poi le ISTITUZIONI non sono mai al nostro fianco e non ascoltano la nostra voce.

Ci stanno facendo morire in una lenta agonia che ci logora e ci priva di ogni voglia di vivere e reagire!

Il volo per Pisa fra 65 giorni cesserà e fra 122 giorni stessa sorte sarà eseguita per il volo su Bergamo.

Poi dal 30 ottobre di nuovo l’inesorabile isolamento!

Questa è la realtà di cui nessuno parla!

Questo è il muro di silenzio che stiamo cercando di rompere con tutte le nostre forze da 18 mesi!!!

Siamo già pronti a muoverci contro tutti! Vogliamo risposte ORA! Vogliamo certezze ORA! Vogliamo semplicemente essere cittadini italiani e sentirci tali! L’ISOLAMENTO È UN CANCRO DA ESTIRPARE PER ESSERE LIBERI DI ANDARE, LIBERI DI RITORNARE, LIBERI DI ACCOGLIERE L MONDO!!”

Comitato Cittadino Aeroporto Crotone