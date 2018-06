Crotone – Incontro con Chiara Francini e il suo romanzo “Mamma non lo deve sapere”

Condividi

Si rialza il sipario degli eventi letterari targati Circolo dei lettori di Crotone: nella nuova veste, fresca e autonoma, l’associazione di giovani crotonesi appassionati di libri ospiterà, venerdì 22 giugno, Chiara Francini con il suo nuovo romanzo “Mamma non lo deve sapere” edito da Rizzoli.

La nota attrice fiorentina, apprezzata dal grande pubblico anche per la conduzione di programmi tv come Colorado e Domenica In, dopo lo straordinario esordio con “Non parlare con la bocca piena”, introdotta da Cinzia Calizzi,presenterà al pubblico crotonese la storia di Chiara e degli altri personaggi in una trama sorprendente che va ad arricchirsi di temi e protagonisti nuovi. I lettori vi troveranno non solo le ruvidità e la dolcezza di un rapporto madre-figlia che nasce, ma un’improbabile combriccola femminile che si riscatta con l’azzardo, colpi di scena e un caleidoscopio di emozioni raccontate con sensibilità e ironia.

Ringraziando Paola Proto della British School, e Gaetano e Roberta Nicoletta de Le Stanze del Porto Vecchio, sponsor dell’evento, il Circolo dei lettori di Crotone dà appuntamento a venerdì 22 giugno alle ore 18.30, presso il locale Le Stanze del Porto Vecchio (nelle vicinanze della pescheria Il Tarantino), per celebrare insieme l’amore che guarisce qualsiasi ferita, asciuga ogni lacrima, riassesta le ammaccature dell’anima.