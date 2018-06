Crotone – Il 29 giugno il convegno “Fine pena mai?! “

Condividi

L’associazione “Libere Donne” e l’associazione “DoMino”, con il supporto tecnico del CSV di Crotone, hanno organizzato per la giornata del 29 giugno 2018, alle ore 17.30, presso l’I.I.S. “Pertini – Santoni” sito in Crotone, alla Via Matteotti, il convegno “Fine pena mai?! – Confronto fra diritto e prospettive delle famiglie vittime di omicidio”.

Il convegno, moderato dalla Dott.ssa. Alessia Bausone – Dottoranda di ricerca UMG, vedrà la presenza di Caterina Villirillo – presidente dell’associazione “Libere Donne” di Crotone – che introdurrà le relazioni dell’Avv. Jessica Tassone – presidente dell’associazione DoMino, dell’Avv. Emanuele Procopio – penalista esperto criminologo, del Dott. Paolo Sesti – Dirigente medico psichiatra dell’ASP di Crotone. Le conclusioni saranno affidate all’Avv. Giuseppe Barbuto – penalista del foro di Crotone.

Nell’ambito dell’iniziativa partirà la raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “NO al rito abbreviato ed alle misure alternative alla detenzione nei casi di omicidio e tentato omicidio, femminicidio, omicidio di identità e omicidio stradale: Diritto di giustizia e certezza dell’espiazione della pena” in memoria di Giuseppe Parretta e di tutte le vite barbaramente uccise e sarà comunicato il calendario con le prossime date per poter firmare la proposta di legge