Crotone – Festa di fine Ramadan al Regional hub di Sant’Anna

Si è celebrata stamane la festa di fine Ramadan al centro d’accoglienza di Sant’Anna.

Circa 300 i fedeli che si sono riuniti in preghiera nel piazzale antistante la moschea del Centro, per ringraziare Allah dopo il mese di digiuno appena concluso.

A margine della preghiera, l’Imam del Centro, assieme ad una delegazione dei rappresentanti della Moschea, hanno voluto ringraziare il direttore della struttura, il Dott. Vitaliano Fulciniti, portando in omaggio alcuni doni. Emblematico e significativo il messaggio di ringraziamento che la comunità musulmana ha consegnato al Direttore Fulciniti insieme ai doni, a testimonianza di quanto gli stessi migranti siano riconoscenti per il trattamento che quotidianamente viene loro riservato: “Caro Direttore – si legge nella lettera –le scriviamo a nome di tutta la comunità musulmana che vive al Campo Sant’Anna. Siamo tutti molto grati a voi e all’intero staff che ci avete facilitato con un sacco di cose nel nostro mese di Ramadan. Che Dio ti benedica per tutta la gentilezza e generosità”.

I festeggiamenti per la fine del Ramadan proseguiranno per tutta la giornata e culmineranno con il pranzo di domani che sarà a base di pietanze che rispettano la tradizione musulmana.