Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 29 giugno

A norma del Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo, su richiesta del Sindaco e previa Conferenza dei Capigruppo mi pregio di convocare il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria – seduta pubblica, che avrà luogo venerdì 29 giugno 2018, alle ore 17:30 nella sala consiliare e, ove occorra, in 2^ convocazione per il giorno sabato 30 giugno 2018, alle ore 17:30 stessa sede, per la trattazione del seguente ordine del giorno