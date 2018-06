Crotone – Congesi sul servizio idrico

Condividi

Congesi comunica che, viste le note pervenute nei giorni scorsi da Sorical e Corap in merito ai lavori che gli stessi Enti dovranno effettuare tra lunedì 25 giugno 2018 e martedì 26 giugno 2018 ed a causa dei quali si verificherà il fermo del potabilizzatore a servizio dell’acquedotto cittadino, si prevede l’interruzione del servizio idropotabile a partire dalle ore 18.00 di lunedì 25 giugno 2018 in tutte le zone della città e nelle frazioni di Papanice ed Apriglianello.

Considerato che Sorical nella giornata di martedì 26 giugno garantirà una portata minima (ad oggi non quantificata) si ritiene che tale portata possa servire solo a mantenere l’acquedotto in pressione riducendo i tempi di regolarizzazione dello stesso a lavori ultimati.

Quindi fermo restando il rispetto della tempistica nell’eseguire i lavori in oggetto, ne deriva che l’erogazione idropotabile riprenderà solo nella tarda serata di martedì 26 giugno 2018 e si regolarizzerà del tutto soltanto nella giornata di mercoledì 27 giugno 2018.

Nel ribadire che tale disservizio non è determinato da esigenze di Congesi, che anzi ritiene questo periodo sia il meno indicato per espletare i lavori de quo, si precisa che comunque il personale sarà operativo ininterrottamente giorno e notte per ridurre gli inevitabili disagi del caso.

Sarà cura di Congesi tenere informata la cittadinanza in tempo reale sull’evolversi degli eventi