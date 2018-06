Crotone – Compagnia Albatar da l’avvio alla stagione charter 2018

Condividi

Sarà la Compagnia aerea spagnola Albatar a dare l’avvio alla Stagione charter 2018 sull’aeroporto di Crotone con voli diretti da Milano Bergamo e da Verona, ogni sabato, a partire da domani 9 giugno sino al 15 settembre.

A soli 8 giorni dall’inaugurazione dei voli di linea Ryanair per Bergamo e Pisa, l’aeroporto

Pitagorico vedrà finalmente atterrare sulla sua pista i Boeing Albastar con i suoi turisti, provenienti

soprattutto dal Nord Italia, che guardano alla Calabria, alla sua bellezza naturalistica e ricchezza

storica e archeologica quale meta privilegiata per le vacanze.

Il nostro ringraziamento va anche a Futura Vacanza, il Tour Operator nazionale specializzato nel

prodotto Mare Italia che da anni opera voli diretti dai principali aeroporti del nord verso Lamezia,

Crotone e altri aeroporti del sud Italia, Sicilia e Sardegna incluse. Crotone in particolare ha suscitato

l’interesse dell’operatore già da anni in quanto strategico come posizionamento e vicinanza a

strutture alberghiere di riferimento.