Crotone – Censimento della popolazione, pubblicata graduatoria

E’ stata pubblicata la graduatoria provvisoria per la costituzione dell’albo dei rilevatori per il prossimo censimento della popolazione.

La graduatoria e l’elenco dei non ammessi, è disponibile al seguente link:http://www.comune.crotone.it/censimento-permanente-2018.

Coloro i quali volessero segnalare anomalie o avere informazioni possono rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento ai seguenti numeri:

0962921407 – 0962921413 – 0962921388