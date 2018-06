Crosia (Cs). Reddito di inclusione, arriva la carta Rei: predisposta la modulistica

Condividi

Reddito di inclusione, arriva la carta Rei, un nuovo sostegno economico per contrastare la povertà ed aiutare le famiglie svantaggiate. Presso gli uffici comunali servizi sociali sono già pronti i nuovi modelli per aderire a questa misura che sostituisce il Sostegno per l’inclusione Attiva (SIA) e l’Assegno di disoccupazione (ASDI).

È quanto fanno sapere dal settore Servizi Sociali comunali, diretti dall’Assessore Graziella Guido.

Risultiamo tra i comuni calabresi maggiormente virtuosi – precisa l’Assessore Guido – in quanto siamo già in grado di poter provvedere all’erogazione della carta che garantirà dei benefici economici e di sostegno al reddito per tutte quelle famiglie in difficoltà.

Il contributo economico viene erogato attraverso questa carta di pagamento elettronica per un periodo non superiore a 18 mesi, eventualmente prorogabile per un anno.

Con la Legge di bilancio 2018 sono state effettuate delle modifiche relative ai requisiti familiari (Art. 3, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147) per quanto concerne la misura di contrasto alla povertà Reddito di Inclusione (ReI). Le modifiche riguardano nello specifico l’abrogazione dei requisiti familiari, ossia dallo scorso 1 giugno tutti i cittadini hanno diritto a presentare la domanda REI al proprio Comune di residenza sulla base del requisito economico familiare ISEE e ISRE, di patrimonio immobiliare e mobiliare, di seguito specificati: soglia ISEE fino a 6.000 euro; Soglia ISRE fino a 3.000 euro, per la parte patrimoniale; Soglia patrimonio immobiliare sotto 20mila euro al netto dell’abitazione principale; Patrimonio mobiliare: come conti correnti, depositi ecc. se superiori a 10 mila euro

Ciascun componente del nucleo familiare, inoltre, non deve percepire la NASPI o altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria; non deve possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi prima della domanda, fatta eccezione per quelli acquistati con la legge 104; non deve possedere navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Tutte le domande presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio dello stesso anno, in possesso di DSU 2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio da parte dell’INPS (dopo l’entrata in vigore della modifica normativa in oggetto), con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018.

Il nuovo modello può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali e presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Crosia.