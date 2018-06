Cotronei (Kr), assemblea pubblica del sindaco Belcastro

Condividi

Attenzione massima e numerose iniziative per ridurre in concreto tutte le diverse situazioni di disagio sociale aggravato dalla progressiva riduzione dei trasferimenti statali. Impegno importante e senza

precedenti sull’edilizia e sulla sicurezza scolastica per favorire il diritto allo studio di più generazioni. Continuo miglioramento dei servizi attuali e soprattutto estensione degli stessi, a garanzia dei più elementari diritti di cittadinanza, in diverse aree del territorio che fino ad oggi ne erano sprovviste. Risanamento e prevenzione ambientale e tutela del grande e diversificato patrimonio di risorse naturali di cui si può e si deve continuare a fruire su tutto il territorio comunale. Visione e progettazione per consolidare, nella comunità, nella regione ed all’esterno, la consapevolezza e la percezione di Cotronei come destinazione turistica. Sostegno sinergico alla rete diffusa dell’associazionismo inteso come valore aggiunto dell’azione amministrativa e della reale capacità di quest’ultima di offrire risposte sempre più adeguate alle esigenze ed attese della popolazione. Ideazione e promozione di grandi eventi e di qualità, come il Premio VERGA, costruendo su di essi alleanze e collaborazioni ad ogni livello, per rafforzare il sostegno alla rete produttiva e delle eccellenze e proporsi come riferimento regionale in termini di sensibilità rispetto a temi e questioni culturali, economiche e di sviluppo come ad esempio la valorizzazione dell’extravergine d’oliva. Promozione dell’attività sportiva, della legalità e della solidarietà; pianificazione urbanistica a consumo zero del territorio ed investimenti sulla viabilità rurale. Efficienza amministrativa, gioco di squadra tra Esecutivo ed uffici e soprattutto competenza e determinazione nella virtuosa individuazione ed utilizzo di ingenti risorse extrabilancio attraverso il confronto costante con tutti i livelli sovra comunali, Regione Calabria in primis.

Sono, queste, le direttive, i contenuti, il metodo e soprattutto i risultati che, a 22 mesi dal suo insediamento (nel giugno del 2016), l’Esecutivo guidato dal Sindaco Nicola Belcastro, al suo secondo mandato amministrativo, intende condividere con la comunità nell’assemblea pubblica, alla presenza di tutti gli assessori, che sarà ospitata lunedì 25 giugno alle ore 18 nella Sala Consiliare.

Offriremo – precisa il Primo Cittadino – un rendiconto di metà mandato della complessiva attività istituzionale messa in campo, assessorato per assessorato, in appena due anni di governo locale. È – continua – un impegno di comunicazione e di trasparenza democratica che ambisce a fortificare il rapporto di fiducia e di confronto nella fondamentale relazione cittadino-ente pubblico. Ed allo stesso tempo esso ambisce a rappresentare anche una utile bussola nella verifica dell’imponente programmazione in atto che da qui alla fine dell’anno in corso farà di COTRONEI un vero e proprio cantiere aperto. Traguardi ambiziosi e comuni che – conclude Belcastro – siamo riusciti a declinare in risposte coerenti alla domanda di crescita e sviluppo della nostra Città, nel quadro di quella positiva programmazione ed azione di governo che sta distinguendo la Giunta Regionale guidata da Mario Oliverio.

Ammonta ad oltre 20 milioni di euro l’importo complessivo di tutti i diversi finanziamenti, tutti già decretati o in fase di ultimazione del relativo iter che in questi ultimi 2 anni, attraverso la preziosa collaborazione di tutti gli uffici coinvolti, la Giunta è riuscita ad intercettare da bandi ed enti sovra comunali ed a tradurre in progetti importanti per infrastrutture e servizi destinati ad elevare la qualità della vita e la forza attrattiva di Cotronei e del suo territorio (reti fognarie e di depurazione, bonifica di discariche, nuova residenzialità pubblica, riqualificazione urbana, nuova illuminazione, potenziamento della differenziata, realizzazione di una struttura termale, messa in sicurezza e realizzazione ex novo della rete scolastica etc) i cui interventi partiranno a breve e che saranno ultimati entro la fine consiliatura.