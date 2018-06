COTRONEI (Kr), al via il laboratorio di tutoraggio”KEEP CALM AND ASK A PEER TUTOR”

Favorire l’integrazione, la socializzazione ed il dialogo multiculturale; offrire occasioni di incontro ed aggregazione, stimolare la creatività; essere di supporto alle famiglie nei mesi di chiusura delle scuole. Sono, questi gli obiettivi sottesi al progetto KEEP CALM AND ASK A PEER TUTOR, il laboratorio di tutoraggio e supporto scolastico estivo rivolto ai bambini e ragazzi che partirà il prossimo LUNEDÌ 18 GIUGNO. Iscrizioni fino a VENERDÌ 15 GIUGNO.

È quanto fa sapere la capogruppo consiliare Vittoria CAVALLO, invitando, a nome del Sindaco Nicola BELCASTRO e della Giunta, genitori e allievi che hanno aderito e che aderiranno al percorso didattico ed educativo a partecipare al primo degli appuntamenti in calendario che sarà ospitato nella sala consiliare. Per l’occasione verranno comunicate ai genitori tutte le informazioni inerenti il progetto.

Destinatari dell’iniziativa sono i bambini e ragazzi di età compresa dai 6 ai 13 anni, frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado di CROTONEI che fino al 31 LUGLIO saranno seguiti dalle 4 volontarie del Servizio Civile Nazionale che stanno già operando nelle scuole, a supporto, in particolar modo, agli studenti con difficoltà specifiche dell’apprendimento.

Dalla matematica alla grammatica, dalla storia alla geografia, passando dagli esercizi del libro delle vacanze, fino ai quiz letterari, alle creazioni di racconti, alla lettura e comprensione di testi. Gli obiettivi del laboratorio sono, tra gli altri, quelli di aiutare l’alunno nell’organizzazione del lavoro scolastico, di facilitare l’apprendimento, di favorire l’acquisizione di un metodo di studio adeguato per ogni singolo studente; in generale, attivare iniziative in grado di migliorare il livello di autonomia personale, scolastica, relazionale, strumentale ed organizzativa. – Ad ogni allievo al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per iscriversi è possibile contattare i tutor ai numeri 3294691419, 3889393180, 3882561764, 3277808647.