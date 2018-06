Cosenza – Volontari del WWF all’opera per ripulire la spiaggia dai rifiuti

Condividi

I volontari del Wwf saranno impegnati domenica 24 Giugno a Torrepinta per condurre azione di sensibilizzazione e vera e propria pulizia manuale della spiaggia.

Un momento aperto alla cittadinanza, alle altre associazioni e a tutti coloro che hanno voglia e sentono la necessità di mobilitarsi contro l’inquinamento da plastica, il peggiore attualmente a danneggiare i mari e l’ecosistema marino tutto.

Al contempo un’occasione per concorrere al decoro urbano e al mantenimento di standard di civiltà elevati da portare come esempio virtuoso per l’agire amministrativo della nuova città unica.