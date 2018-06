Cosenza – Proloco presenta la manifestazione “In giro per la città”

Condividi

Le Pro Loco di Rossano e Corigliano sono liete di annunciare l’evento “In Giro per la Città”, un progetto di marketing territoriale rivolto sia ai residenti che ai turisti e visitatori che saranno coinvolti in una serie di percorsi di trekking urbano e naturalistico, emozionali e sensoriali.L’evento è in programma giovedì 21 Giugno alle ore 18 nel comune di Corigliano-Rossano.

Tra gli itinerari da compiere a piedi, tra le bellezze ed il patrimonio dei due centri storici e alla scoperta del patrimonio ambientale delle due originarie Città di Corigliano e Rossano, momenti dedicati alla degustazione di prodotti tipici e perfomance teatrali in costume.