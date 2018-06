Cosenza – Presentazione libro “I ragazzi della Fiumarella, un disastro a colori”

Condividi

Sabato 30 Giugno 2018, alle ore 18:30 presso il castello di Savuto a Cleto (Cs) si terrà la presentazione del libro “I ragazzi della Fiumarella, un disastro a colori” scritto da Giovanni Petronio e edito da Linkedizioni.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cleto e dalla Pro Loco locale, è stato voluto da Riccardo Cristiano, Presidente di Liberi.tv, moderatore, il quale condivide con l’autore la necessità di non far disperdere la memoria su una tragedia che tocca i calabresi da vicino. “Il più grande disastro ferroviario d’Italia, questo è stato, dichiara Riccardo Cristiano, una tragedia che ha colpito non soltanto la comunità di paesi come Decollatura e Conflenti, ma che ha lasciato una ferita ancora aperta nei cuori delle famiglie dei defunti. Nel libro, frutto di minuziose ricerche da parte di Giovanni Petronio, vengono riportate le storie di questi “martiri” che alla vigilia delle festività natalizie, era il 23 Dicembre 1961, si recavano a Catanzaro per salutare i propri insegnati, o magari vendere i prodotti tipici del luogo. Il più giovane aveva appena 12 anni, prosegue Riccardo, ed ogni storia è un groppo in gola. Abbiamo il dovere di ricordare, dobbiamo farlo per rispetto di coloro i quali sono state vittime inconsapevoli, ma anche per i familiari stessi, che continuano a portare il peso dopo più di 50 anni”. In una location fuori dal tempo, in compagnia di due giornalisti come Alessandro Cosentini e Pasquale Allegro, quest’ultimo autore della premessa, de “I Ragazzi della Fiumarella” dialogheranno con il pubblico perché più persone possibili possano conoscere la tragica vicenda. Durante la presentazione sarà proiettato il cortometraggio “La Fiumarella, un disastro dimenticato” del regista Michele Flocco, l’evento sarà ripreso integralmente da Liberi.tv