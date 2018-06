Cosenza – Presentazione del libro “La pena tradita”

Condividi

Il 15 giugno a Cosenza, presso la Biblioteca Arnoni dell’Ordine degli Avvocati, sarà presentato il libro “La pena tradita – Il sistema penale tra ossessione securitaria e carcerazione della povertà” (Rubbettino Editore), scritto dagli avvocati catanzaresi Carlo Petitto e Orlando Sapia.

All’evento parteciperanno, oltre agli autori, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza avv. Vittorio Gallucci, il vice presidente della Fondazione Forense della Provincia di Cosenza avv. Marietta De Rango, il presidente della Camera Penale “Fausto Gullo” di Cosenza avv. Maurizio Nucci e l’avv. Roberto Le Pera, segretario della locale Camera Penale.

Il dibattito, prendendo spunto dalla presentazione del libro, si concentrerà sulla reale funzione della pena detentiva e del sistema carcerario, per poi passare in rassegna i più recenti provvedimenti legislativi in materia penale, quali i decreti legge Minniti e la Riforma Orlando. Particolare attenzione sarà, altresì, dedicata alla problematica della mancata attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario.