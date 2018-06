Cosenza – Nuccio Ordine ospite del Rotary

Condividi

“Le Scuole e le Università non sono imprese”. Argomento interessante e di stretta attualità che, il Rotary Club Cosenza, affronterà ospitando il professore Nuccio Ordine, ordinario di Letteratura Italiana presso l’Unical ed uno dei massimi esperti al mondo di Giordano Bruno.

“Una riflessione sul mondo della scuola e dell’università – afferma il Presidente del Rotary Cosenza, Roberto Barbarossa – ci sembra quanto mai doverosa ed opportuna in un momento storico come questo nel quale, la formazione e la cultura assumono un ruolo fondamentale per la crescita della società e dei nostri giovani”.

L’appuntamento è per martedì 12 giugno, alle ore 20.15, presso l’Hotel Royal di Cosenza.