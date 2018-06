Cosenza – La Festa della musica con il giovane pianista Alberto Idà

Condividi

Sempre nell’ambito della giornata dedicata alla Festa della musica, l’Associazione “Maurizio Quintieri”, con il patrocinio del Comune, propone il concerto del pianista calabrese Alberto Idà, il 21 giugno alle ore 20,15al Teatro Rendano, Sala “Maurizio Quintieri”.

Pur avendo solo 21 anni, Alberto Idà, diplomato nel 2014 con il massimo dei voti al Conservatorio “Cilea” di Reggio Calabria e in possesso di laurea di II livello di pianoforte, vanta un curriculum già ricco di brillanti risultati. E’ vincitore di diversi premi, tra cui molti primi premi assoluti, in Concorsi pianistici nazionali e internazionali. Ha suonato in prestigiose sale da concerto, tra cui Teatro La Fenice di Venezia, Wiener Saal e Bösendorfersaal del Mozarteum di Salisburgo, Sala Petrassi e Spazio Risonanze del Parco della Musica di Roma e molti altri.

L’ingresso è libero.

Il programma del concerto:

F.P.Schubert – Sonata in la minore D 537 (22 min.)

Allegro ma non troppo

Allegretto quasi Andantino

Allegro vivace

F.F.Chopin – Ballata in la bemolle maggiore n. 3 op. 47 (7,30 min.)

Allegretto

M.P.Musorgskij – Quadri da una esposizione (30 min.)

Promenade – Allegro giusto, nel modo russico; senza allegrezza, ma poco sostenuto

Gnomus – Sempre vivo

Promenade – Moderato commodo e con delicatezza

Il vecchio castello – Andante

Promenade – Moderato non tanto, pesante

Tuileries (Dispute d’enfants après jeux) – Allegretto non troppo, capriccioso Bydlo – Sempre moderato pesante

Promenade – Tranquillo