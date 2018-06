Cosenza – Incontro pubblico del gruppo consiliare Rende

Condividi

Si terra’ alle 18.00 del 28 giugno presso l’Hotel Domus di Quattromiglia di Rende l’incontro pubblico organizzato dal gruppo consiliare Rende cambia Rende.

Massimiliano De Rose insieme al movimento politico che rappresenta in consiglio comunale – affrontera’, attraverso le domande dell’intervistatore l’attivita’ svolta in questi 4 anni e soprattutto quale percorso e’ possibile immaginare in vista delle prossime amministrative del 2019.

E’ giunto il tempo di rompere il silenzio sul futuro di Rende. Occorre affrontare con chiarezza e senza imbarazzi la questione piu’ importante, il futuro di Rende.

Rende cambia Rende sente la responsabilita’ di dover aprire proporre un confronto utile a verificare le possibili convergenze e arrivare in breve tempo a formulare una proposta che sia di molti, che sia condivisa e che metta Rende prima d’ogni cosa.

In questi hanni si e’ lavorato spesso proficuamente in collaborazione con altri gruppi, movimenti e partiti e molte posizioni sono state unitarie nonostante le diversita’ di provenienze e appartenenze.

Rende cambia Rende intende dunque muovere il primo passo verso il 2019, dichiarandosi aperta e disponibile non solo a continuare collaborare come fino e’ accaduto in consiglio comunale, ma anche a verificare la disponibilita’ di condividere le questioni prioritarie da affrontare in un ormai prossimo futuro e tracciare insieme l’identikit della Rende di domani.