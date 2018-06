Cosenza – In scena lo spettacolo “I SING FREEDOM”

Condividi

L’Associazione Blowing On Soul, in chiusura del laboratorio SOUL SINGING , porta in scena lo spettacolo “I SING FREEDOM” il 27 Giugno, alle ore 21.00, presso il TEATRO DELL’ACQUARIO di COSENZA.

Lo spettacolo, attraverso performance di canto, teatro danza, body percussion e cirlce song, racconta, attraverso il movimento del corpo e l’uso della voce, la voglia di libertà del nostro secolo. Non di una libertà effimera e scontata, ma la libertà dalle vere schiavitù. La schiavitù dai soldi, la schiavitù dai preconcetti e dai fenomeni etnologici di razzismo, che oggi più che mai sono tornati ad essere argomento di tutti i giorni.

Come sempre lo spettacolo, che vede la direzione artistica di Elisa Brown, vuole lasciare spunti di riflessione, ma portare anche un messaggio di pace.

La testimonianza della vità che ci si può liberare di tutto ed essere se stessi.

I coristi in scena saranno non solo i corsisti che hanno scelto di intraprendere il percorso, ma anche alcuni membri del coro romano “Soul & Joy” e i nuovi e vecchi membri del Soul Sighs Gospel Choir che presenteranno la loro nuova tunica.

Il laboratorio Soul Singing è nato dal lavoro olistico sulla musica gospel a cura dell’operatore olistico Elisa Palermo (in arte Brown), dalle coreografie di danza Teatro del ballerino e coreografo Gabriele Naccarato, e dalle letture fuori scena curate dall’associazione La Nuova Comune di Roma, con le voci di Alfredo Giordano e Debora Di Francesco. Le musiche sono riarrangiamenti gospel a cura dei musicisti Christopher Riccardi e Alessio Iorio, con la collaborazione di Francesco Borrelli alla batteria.