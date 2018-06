Cosenza – Il 27 giugno in scena Le Baccanti

Condividi

Il 27 giugno 2018 alle ore 21,00 presso il teatro Auditorium Unical di Arcavacata (CS) il centro

studi danza Dance Project metterà in scena lo spettacolo ΒἈΚΧΑΙ (liberamente tratto da Le

Baccanti di Euripide). LE BACCANTI è la storia di Dioniso, dio dell’ebbrezza, del vino, della

goliardia, nato dallo stupro di Zeus alla tebana Semele, morta nel darlo alla luce e

considerato una divinità minore da suo cugino Penteo, re di Tebe, che lo esclude da

preghiere e libagioni. Per dimostrare la sua grandezza il dio induce alla follia le donne della

città che iniziano misteriosi riti fatti di danza e caccia sui monti. Il re è disgustato e allo stesso

tempo affascinato da ciò che accade e Dioniso gli concede di assistere, travestito da donna,

ai rituali femminili. Si scopre presto che quella del dio non è bontà ma desiderio di vendetta:

Penteo viene infatti scoperto e fatto a pezzi dalle donne tra cui sua madre Agave che

rinsavita si accorge di aver ucciso brutalmente il figlio. Nietzsche diceva che la vita era

istintività, sensualità, caos e irrazionalità e per questo vedeva in Dioniso la perfetta metafora

dell’esistenza. Ciò che rende vivo è infatti qualcosa di misterioso, che sembra riguardare da

vicino quell’energia priva di qualsiasi prevedibilità che è la fonte prima a cui attinge ogni cosa

animata. Dioniso oltre a essere il dio dell’uva e del vino, nume tutelare dell’ebrezza e della

perdita della ragione, è anche il dio della vegetazione, la cui rigogliosità si spinge ovunque le

sia permesso spingersi, nonché della fertilità, il principio per cui si genera la vita. La danza

dionisiaca, danza dell’istinto e delle emozioni, rivela la nudità totale di quello che accade nel

corpo, dal piacere al dolore. Non è la danza della morale e non obbedisce a regole esterne a

se stessa. E’ la danza delle emozioni espresse con la più completa nudità di gesti e di forme

del corpo. Nel simbolismo antico la veste era ‘immagine’ del corpo nella sua relazione con

l’anima, Porfirio, ad esempio, dice: “Certamente per l’anima il corpo da cui è vestita è una

tunica” e anche nel cristianesimo si parla del corpo come della “nostra veste di carne”.

Dioniso è un dio di sesso maschile ma dall’indole profondamente femminile e il suo scontro

con Penteo è uno scontro tra maschile e femminile, il razionale che governa l’irrazionale

“come – diceva Freud – un cavaliere che deve domare la prepotente forza del cavallo”. In un

mondo dove impera il giudizio, la competizione e purtroppo a volte una spietata aggressività

tra “maschile” e “femminile”, in svariate forme sia fisiche che psicologiche, la memoria di un

antico mito greco può fare riscoprire sentimenti, emozioni, atmosfere di una possibile armonia

tra le nostre profonde parti maschili e femminili, e ricordarci che quando questa manca,

quando una parte predomina a totale discapito dell’altra, le conseguenze sono negative.

DANCE PROJECT (25°anno accademico – 1993/2018) nasce a Cosenza nel 1993 per

opera di Paolo Gagliardi. Svolge l’attività di insegnamento, divulgazione ed organizzazione di

eventi in campo artistico e culturale con particolare riferimento alla danza in tutte le sue forme

ed espressioni. Svolge inoltre le attività suddette in altri ambiti artistici e culturali quali la

recitazione, il canto e tutte le altre arti dello spettacolo. Dance Project è affiliata all’Ente di

Promozione Sportiva A.C.S.I. e riconosciuta e registrata dal CONI. I corsi regolari prevedono

lezioni di danza classica, modern, danza creativa, canto, teatro, freestyle, zumba fitness.

Mensilmente si svolgono lezioni/workshop di approfondimento in danza contemporanea. Alla

fine del percorso formativo è possibile conseguire il Diploma Nazionale ACSI con iscrizione

nell’Albo Nazionale delle qualifiche. Dance Project ha nel suo organico una compagnia

professionale, la Compagnia BRUZIA BALLET. PAOLO GAGLIARDI (40 anni di danza –

1978/2018) è insegnante di danza modern e coreografo con qualifica professionale di

“Coreografo” rilasciata dalla Regione Calabria e dalla Comunità Europea e diploma nazionale

di istruttore di danza ACSI. Attualmente è in Formazione triennale in DANZA MOVIMENTO

TERAPIA presso la scuola diffusa ARTEDO (corso accreditato MIUR, qualificato CEPAS –

Ente per la Certificazione delle Professionalità e dei percorsi formativi). Dal 2015 realizza

come direttore artistico il COSENZA DANZA FESTIVAL, rassegna coreografica nazionale,

che dal 2017 raddoppia con il COSENZA DANZA FESTIVAL MARE, campus con stages in

hotel e rassegna coreografica nazionale, in collaborazione con ACSI COSENZA la cui

prossima edizione si svolgerà dal 27 alò 31 Agosto presso l’Hotel La Tonnara di Coreca e il

parco comunale La Grotta di Amantea. La sua è una forma di teatro/danza che parte dalle

emozioni, senza mai perdere di vista il fine che è sempre quello di esprimere con il corpo tutto

ciò che non si può esprimere a parole. Il suo motto, che è sempre stato poi lo slogan della

scuola è: “DANZARE NON E’ SOLO QUALCOSA CHE FACCIO, E’ QUALCOSA CHE

SONO.”