Cosenza – Grande commozione ai funerali di Caligiuri

Condividi

Hanno avuto luogo lo scorso sabato, nel comune di Crosia, i funerali di Antonio Caligiuri, il sessantaquattrenne di Crosia (Cosenza) deceduto in seguito ai gravi traumi riportati nell’incidente in cui è stato coinvolto lo scorso 24 maggio in Contrada Amarelli, nel comune di Corigliano Rossano, sulla SS106 radd. tra il chilometro 4 e 5.

Al rito funebre si è registrata una grande partecipazione poiché Antonio Caligiuri era molto conosciuto ed apprezzato nell’intero territorio cosentino. Al dolore della famiglia, si è unito un grande numero di amici, imprenditori, amministratori, ecc. che hanno voluto ricordare l’onestà, la serietà, la mitezza ed il profondo senso civico di un cittadino esemplare che, dall’inizio, è sempre stato iscritto e sostenitore dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”.

Proprio l’Associazione, presente con molti suoi iscritti e con il Dirigente Tino Marino ed il Presidente Fabio Pugliese, ha voluto rivolgere un ultimo saluto ad Antonio Caligiuri. Il Presidente Pugliese ne ha ricordato le doti umane ed imprenditoriali. Il Dirigente Tino Marino ha letto le motivazioni con cui l’Associazione ha nominato Antonio Caligiuri socio onorario dell’Associazione “per aver sostenuto dall’inizio le battaglie fin qui intraprese nell’interesse generale della collettività”.

Ora, sul piano giudiziario, l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 così come i familiari di Antonio Caligiuri si aspettano che sia fatta piena giustizia. Si attende il deposito della perizia medico legale relativa all’autopsia sulla salma della vittima effettuata lo scorso 22 giugno presso l’ospedale di Catanzaro dal dott. Vannio Vercillo, il consulente tecnico a cui la Procura ha affidato l’esame autoptico: operazioni peritali a cui ha partecipato in qualità di consulente di parte per la famiglia Caligiuri anche la dott.ssa Maria Chiarelli, medico legale dell’Università Magna Grecia di Catanzaro e Ctu in numerosi casi seguiti dalle Procure calabresi, messa a disposizione da Studio 3A.

L’Associazione auspica che il Pubblico Ministero ritenga di disporre un’ulteriore perizia al fine di fare piena luce sull’accaduto e sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente, anche se i rilievi effettuati dalla Polizia Stradale di Rossano paiono già chiari ed esaustivi sulle responsabilità del tragico sinistro. Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini, anche attraverso il consulente personale Luigi Cisonna è pronta anche a fornire un ingegnere cinematico nel caso sarà disposta un’ulteriore perizia per la ricostruzione della dinamica dell’incidente e collabora da vicino con la penalista della famiglia, Avv. Simona De Septis.