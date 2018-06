Cosenza – Dall’11 giugno alla Città dei Ragazzi le attività estive

Condividi

La Città dei Ragazzi avvia, da lunedì 11 giugno, contestualmente alla chiusura delle scuole, le attività estive di intrattenimento. Ne dà notizia l’Amministrazione Comunale attraverso l’assessorato alla scuola guidato da Matilde Spadafora Lanzino.

Il servizio, riservato ai bambini e ai ragazzi, dai 4 ai 14 anni, sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 14, o con tempo prolungato fino alle ore 17, per ben otto settimane, cioè fino al 3 agosto.

Diverse sono le attività predisposte dalla Cooperativa Don Bosco, dalla Società Teca e dalla Cooperativa delle Donne: dalle attività ludico sportive ai laboratori teatrali, di cinema e tv, dai giochi con la danza ai laboratori ecosostenibili e di riciclo creativo, dai tutoring di inglese ai laboratori d’arte e lettura. Quindici i percorsi educativi che riusciranno a soddisfare un’utenza di 300 bambini presenti contemporanemente.Da lunedì 4 giugno via alle iscrizioni, da effettuarsi presso la segreteria di Città dei Ragazzi (Cubo Bianco), sia in orario antimeridiano (dalle ore 11.00 alle ore 14.00) che in orario pomeridiano (dalle ore 17 alle ore 19). Dall’11 giugno, invece, la segreteria sarà aperta no stop dalle ore 8 alle ore 17.

Per iscriversi è necessaria la presenza di un genitore o tutore munito di documento di identità. Per i soli residenti a Cosenza, al fine di usufruire delle riduzioni previste dal tariffario, è necessario consegnare attestazione ISEE aggiornata.

Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 347.3943852.