Cosenza, cordoglio a Palazzo dei Bruzi per la scomparsa di Mariella Colosimo

E’ venuta a mancare questa notte nella sua casa di Cosenza, a soli 63 anni, l’avv. Maria Colosimo, che è stata per molti anni Dirigente al Comune di Cosenza.

La notizia si è diffusa in mattinata nei vari uffici del Municipio suscitando grande commozione.

Mariella -così era chiamata- è stata non soltanto una brava impiegata prima ed un’ottima Dirigente poi, ma anche persona leale, gentile, sorridente e disponibile.

Entrata in Comune nel 1980, aveva dovuto lasciare il lavoro nel 2005 a causa di problemi di salute che in tutti questi anni ha cercato con coraggiosa serenità di contrastare, fino al purtroppo triste epilogo.

La sua ormai lunga assenza dalle stanze comunali non ha, però, impedito che permanesse forte in tutti i colleghi il suo ricordo, anche perché Mariella non si è risparmiata nei suoi anni lavorativi andando a guidare i più diversi e complessi Settori e mantenendo poi sempre i contatti.

Fra l’altro, aveva ricoperto con onore i ruoli di Comandante della Polizia municipale e di Vice Segretario Generale.

I funerali si svolgeranno domattina nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù (piazza Loreto) alle ore 11.

Al marito arch. Fulvio Terzi, alle figlie Stefania e Roberta ed ai familiari tutti le più sentite condoglianze dai colleghi di Palazzo dei Bruzi.