Cosenza – Comitato NoMetro scende in Piazza

Condividi

Contro lo scempio cittadino e la follia economica che va sotto il nome di “metropolitana leggera” interviene con una mobilitazione popolare il Comitato NoMetro lunedì 18 giugno 2018, ore 18:00.

“Un anno fa, il Comitato NoMetro presentava una regolare richiesta di petizione popolare sottoscritta da oltre 200 cittadini, in cui si chiedeva al sindaco di interpellare la cittadinanza secondo le norme dello statuto comunale, attraverso un referendum. Dopo oltre un anno, nonostante le richieste dei cittadini, la sollecitazione del Prefetto, il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto non ha inteso dare alcuna risposta, né al Comitato né ai cittadini, in spregio dello Statuto Comunale di cui egli stesso dovrebbe essere garante”.

Per l’organizzazione si tratta di “un’infrastruttura non efficiente (lenta e costosissima) ed economicamente insostenibile (con le previsioni di sostenibilità economica palesemente inverosimili). Abbiamo in questi anni proposto alternative, confronti, rimodulazioni del progetto, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.