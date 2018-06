Cosenza – Cassano: “Si perde tempo prezioso”

Condividi

Ieri nella riunione dei capigruppo del Consiglio Comunale di Cosenza doveva essere decisa la data della convocazione del prossimo Consiglio Comunale, che avrebbe avuto come ordine del giorno la scelta del sito del nuovo ospedale hub. Avendo appreso che sette capigruppo di maggioranza hanno firmato una lettera nella quale si chiedeva il rinvio della riunione, per la loro impossibilità a parteciparvi, non posso che prendere atto del fatto che ancora una volta si tergiversa e si perde tempo prezioso su una questione ed una scelta di importanza fondamentale. La realizzazione di un ospedale regionale, difatti, ritengo non sia argomento da procrastinare e sottovalutare. Da diversi mesi sto sollecitando e chiedendo che si convochi il Consiglio Comunale finalizzato ad una discussione aperta e definitiva sulla scelta del sito del nuovo ospedale, considerando che il Consiglio Comunale costituisce l’organo legittimato al confronto e alla discussione. Devo purtroppo prendere atto, però, che in maniera del tutto irresponsabile, e nonostante il rischio di perdere i fondi destinati alla realizzazione di un ospedale regionale, si continui a tergiversare, rinviando il confronto su un tema cosi importante non solo per la nostra comunità, ma per l’intera Calabria. Nella delicata situazione calabrese, tra l’altro, non è accettabile il rischio di perdere i finanziamenti previsti nell’accordo di programma Stato – Regione. Ritengo ci sia bisogno di un’assunzione di responsabilità e di una dimostrazione tangibile di interesse nei confronti delle necessità primarie della popolazione calabrese. Cosenza non può permettersi di fare da spettatore inerme rispetto alle decisioni che si assumono nei consigli comunali dei comuni dell’hinterland i quali, dato l’immobilismo del capoluogo – perché di immobilismo vero e proprio si tratta – si propongono per ospitare il nuovo nosocomio.

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale Francesca Cassano