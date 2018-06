Cosenza – AVVOCATURA COMUNALE, CERCASI LAUREATI – PRATICA FORENSE

Condividi

I laureati in giurisprudenza possono presentare domanda per lo svolgimento della pratica forense presso l’avvocatura comunale per l’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato, per il periodo residuale alla durata prevista dalla legge (18 mesi) e, comunque, non inferiore a 6 mesi.

Il termine è fissato entro le ORE 13 di LUNEDÌ 30 LUGLIO.

Il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO, con i poteri della giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi l’avviso pubblico ed il disciplinare per l’esercizio della pratica forense, da sottoscrivere con i praticanti che, all’esito della procedura prevista verranno selezionati.

La commissione che valuterà i candidati che abbiano effettuato la domanda entro i termini stabiliti sarà nominata dal Coordinatore e dal Responsabile dell’Avvocatura, con propria determinazione.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, secondo il fac-simile (CHE SI ALLEGA), dovrà essere indirizzata al Dirigente Avvocatura Comunale, Via B. Abenante, n.35 – 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS).

Potrà essere presentata via PEC protocollo.coriglianorossano@asmepec.it

; direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo Comunale; tramite raccomandata con avviso di ricevimento mediante Poste Italiane.

La busta che dovrà contenere la domanda, il curriculum vitae e le dichiarazioni, dovrà recare la dicitura: AVVISO PUBBLICO PER LA PRATICA FORENSE PRESSO IL COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO – NON APRIRE.

I requisiti di ammissione, le dichiarazioni da allegare, il disciplinare e il fac-simile della domanda sono disponibili sull’albo pretorio del comune.