Cosenza – All’Annunziata entra in funzione l’acceleratore “Versa HD”

All’ospedale Annunziata di Cosenza è entrato in funzione il nuovo acceleratore lineare “Versa HD” e ha inaugurato il trattamento sui primi pazienti.

Il nuovo acceleratore, dotato di tecnologia d’avanguardia, consente trattamenti di radioterapia di altissima precisione e cure meno invasive delle patologie tumorali.

“La sostituzione dell’apparecchiatura dismessa, con un acceleratore tecnologicamente avanzato e dalle alte prestazione – ha dichiarato il Direttore Generale, Achille Gentile – era un impegno che avevamo preso con i cittadini e sono soddisfatto di essere riuscito a mantenerlo”.

“E’ un investimento importante – ha proseguito Gentile – che consente trattamenti radioterapici d’avanguardia anche nel nostro nosocomio”

L’acceleratore lineare permette somministrazioni con elevati livelli di accuratezza e velocità di esecuzioni a vantaggio di un miglior confort per i pazienti.

Soddisfatti della nuova apparecchiatura i dottori Luigi Marafioti e Roberto Siciliano, rispettivamente direttore della UOC Radioterapia e responsabile di Fisica Sanitaria che ha sottolineato come “il nuovo acceleratore lineare arricchisca l’offerta dei trattamenti terapici per la cura delle patologie oncologiche”.

Particolare cura è stata riservata alla ristrutturazione e alle opere di umanizzazione dei locali, con l’utilizzo di colori e lampade led che contribuiscono al miglioramento del contesto di cura, con effetti positivi non solo sui pazienti sottoposti a trattamento, ma anche sul personale medico e paramedico che vive quotidianamente quei luoghi.