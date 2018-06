Cosenza – ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE NO METRO E APPELLO al ministro

Condividi

Il Movimento politico NOI aderisce con convinzione alla manifestazione per dire NO alla metro tranvia Cosenza – Rende che si svolgerà il 9 luglio prossimo a Piazza XI Settembre​​.​

Rivendichiamo con forza una posizione da protagonisti all’interno dello schieramento ampio di Associazioni, Movimenti e Cittadini che da anni protestano per dire un forte NO all’opera pubblica più costosa, inadeguata e inutile della storia della Città di Cosenza. La fretta con la quale si sta procedendo per approvare accordi, documenti e iter burocratico in generale, serve a dare una forte accelerata all’inizio dei lavori. Un procedere veloce, in dicotomia con la prassi, genera legittimi sospetti. Per questo motivo abbiamo interpellato il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, perché possa riaprire i termini di discussione con la fissazione di un tavolo tecnico, come dallo stesso Ministro proposto per tutte le “grandi opere” in corso. La contrapposizione cittadina a tutela del Territorio, è talmente elevata che l’istituzione del tavolo tecnico, è indispensabile anche al fine di bloccare l’inizio lavori. E’ strano che gli esperti sono convinti dell’idea che la tranvia Cosenza – Rende non servirà, ma che la politica punti a non perdere 160 milioni di euro, a costo di devastare due Città per farle attraversare da una tranvia superata, piuttosto che a dare un servizio utile ai cittadini e al territorio, tutelandoli da inutili sprechi.